Белгород, 3 декабря 2019, 16:20 — REGNUM Первый ресторан, официантами в котором работают люди с ограниченными возможностями здоровья, открылся в Белгороде. Посетителям заведения предлагают поужинать в обстановке полной темноты и на собственном примере испытать, что чувствуют незрячие люди, сообщили 3 декабря в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.
Официантами в «слепом» ресторане работают незрячие или слабовидящие люди. Эти гиды-проводники проводят посетителей к столикам, примут и принесут заказ. В заведении просят не пользоваться фонариками или зажигалками, гости ресторана могут опираться лишь на слух и осязание.
Региональные власти отмечают, что проект направлен на развитие толерантности в обществе.
На 1 октября 2019 года в Белгородской области проживает 48,5 тыс. граждан трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, из них работают 17,3 тыс. человек.