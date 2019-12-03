Белгород, , 16:20 — REGNUM Первый ресторан, официантами в котором работают люди с ограниченными возможностями здоровья, открылся в Белгороде. Посетителям заведения предлагают поужинать в обстановке полной темноты и на собственном примере испытать, что чувствуют незрячие люди, сообщили 3 декабря в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Официантами в «слепом» ресторане работают незрячие или слабовидящие люди. Эти гиды-проводники проводят посетителей к столикам, примут и принесут заказ. В заведении просят не пользоваться фонариками или зажигалками, гости ресторана могут опираться лишь на слух и осязание.

«Когда поступило предложение о работе, я сразу согласился. Это новый жизненный опыт. Весь ноябрь у нас проходила стажировка. Мы учились ориентироваться в пространстве, взаимодействовать друг с другом. Могу сказать, что сейчас мы полностью готовы к работе», — сказал гид-проводник ресторана Андрей Горбатенко.

Региональные власти отмечают, что проект направлен на развитие толерантности в обществе.

«Когда речь идет о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, традиционных мер, как правило, недостаточно. Поэтому мы возмещаем работодателям затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов, с 2018 года способствуем конкурентоспособности инвалидов в малом бизнесе, мотивируем наставников. Считаем эти направления эффективными», — отметила заместитель начальника управления по труду и занятости Белгородской области Анна Бадо.

На 1 октября 2019 года в Белгородской области проживает 48,5 тыс. граждан трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, из них работают 17,3 тыс. человек.