Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Английский онлайн-словарь Dictionary определил, какое слово стало самым популярным и наиболее часто используемым в 2019 году. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ресурса.

https://www.facebook.com/dictionarycom/posts/10158002456514874:0

Победителем стало слово «экзистенциальный». По словам лингвистов, это слово наиболее часто употреблялось в контексте таких актуальных в 2019 году тем, как изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты.

Помимо этого, слово часто использовалось в рамках поп-культуры современности.