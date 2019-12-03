Москва, , 16:02 — REGNUM Законопроект, уточняющий механизм предоставления льгот для инвалидов за оплату ЖКХ, внесла в Госдуму Сахалинская областная дума, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Сейчас предусмотрена компенсация на оплату ЖКХ в размере 50% для инвалидов. Но чтобы ее получить, необходимо предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы.

«Вместе с тем в отдаленных малочисленных населенных пунктах лица, имеющие право на компенсацию, испытывают трудности, связанные с получением документов для подтверждения факта оплаты приобретенного топлива и транспортных услуг по его доставке ввиду отсутствия единого поставщика услуг», — указали авторы.

В этой связи они предлагают убрать из законодательства избыточное требование о предоставлении необходимых документов.