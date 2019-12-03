Волжский, Волгоградская область, , 16:04 — REGNUM Старшего производителя работ АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть трёх человек. Мужчина не приостановил ремонтные работы на барже, когда к выполнению задач приступили работники без наряда-допуска. В результате этого на судне произошёл взрыв, сообщили 3 декабря в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

34-летний старший производитель работ завода в июле 2018 года был ответственным за соблюдение требований охраны труда. На несамоходной барже «3109-НП Техно» работники ООО «Бриз» начали проводить газосварочные работы, при этом у них не было наряда-допуска. В нарушение Правил пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах, обвиняемый не приостановил эту деятельность и внутри балластных отсеков баржи произошёл взрыв смеси воздуха и бытового газа, погибли трое работников завода.

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области мужчину лишили свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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