Москва, , 16:27 — REGNUM Популярный блогер Илья Варламов, известный в том числе своей политической борьбой с московской властью, участвует в пресс-конференции вместе с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым, которого также неоднократно критиковал. Об этом 3 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ещё перед началом мероприятия участие именитого блогера в пресс-конференции вице-мэра столицы вызвало оживлённую дискуссию среди журналистов, которые пришли осветить мероприятие. Представители прессы вспоминали как раньше Варламов отзывался о Бирюкове. Однако совмещение критики и участия в пресс-конференциях вице-мэра, по всей видимости, нисколько не смущало самого Варламова.

«Илья, три месяца назад вы активно критиковали власти Москвы, открыто поддерживали митинги. Сейчас вы с вице-мэром за одним столом. Можно ли считать это результатом ваших протестов?» — обратился к нему с вопросом корреспондент ИА REGNUM.

«Если вы слушали, что я говорил, я как раз критиковал то, что делает вице-мэр», — сказал Варламов.

В зале наступила неловкая пауза. По всей видимости блогер не знал, что добавить к своим словам, или решил, что рубленного ответа будет достаточно.

«Больше чем Илья меня никто не критикует», — вступился за блогера Бирюков.

После паузы Варламов заявил, что освещал и продолжит освещать значимые процессы в Москве, в том числе политические. Это касается и критических замечаний.

«Будет продолжаться, можете не сомневаться. Я буду писать обо всех важных политических процессах в Москве. Также я освещаю всё, что касается благоустройства и стараюсь критиковать. Никакого противоречия я здесь не вижу, можете быть спокойны», — сказал Варламов.

И, видимо желая перевести ситуацию в более ироничную форму и показать, что вопрос его не смутил, заявил, что если корреспондент ИА REGNUM ожидал, дескать, резкой реакции на свой вопрос, то такого не будет.

«Рукоприкладства не будет», — заверил Варламов.

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Перед выборами в Московскую городскую думу блогер Илья Варламов выпустил серию роликов, вдохновлявших участников протестов, например, показывал результаты опроса, согласно которому большинство респондентов оппозиционной настроены. Или рассказывал, как именно следует противостоять власти. Акции оппозиции он называл «русским бунтом», открыто симпатизируя протестующим.

Известно, что некоторые из участников тех событий подверглись административным взысканиям и даже уголовному преследованию из-за различных инцидентов. Тем временем, судьба самого Варламова сложилась иначе, он переключился на аполитичную повестку и даже принимает участие в совместных с мэрией мероприятиях.

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