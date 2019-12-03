Нур-Султан, 3 декабря 2019, 15:46 — REGNUM В отношении собственника фальшивого арбитражного суда в Алма-Ате начато досудебное расследование по статье «Самовольное присвоение звания представителя власти», сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры города Алма-Аты.
В надзорном ведомстве отметили, что гражданка Казахстана, создав полное товарищество «Международный Арбитраж суд «Әділет», незаконно осуществляла правосудие.
В частности, женщина незаконно выносила решения по административным, гражданским и уголовным делам. Полное товарищество в настоящее время ликвидировано.
Отметим, по статье 390 УК Казахстана «Самовольное присвоение звания представителя власти» предусмотрено наказание до 20 суток.
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