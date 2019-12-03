Москва, , 15:33 — REGNUM В РФ необходимо принять закон о запрете снюса, считает ректор РГСУ Наталья Починок. Об этом она заявила 3 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По её мнению, «мы должны как огня бояться» проникновения снюса в школы. Поэтому, как полагает Починок, закон о запрете снюса нужен, чтобы показать обществу меру ответственности.

С ней согласился публицист Сергей Мардан, который отметил, что в России уже есть социальный запрос на такой закон. Более того, по его мнению, соответствующие ведомства России уже сейчас могут выпустить внутренние распоряжения о запрете смесей, в которых содержится синтетический никотин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Марат Бариев («Единая Россия») внёс в Госдуму законопроект о запрете «любых сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные».

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о запрете всех никотиновых смесей внесен в Госдуму