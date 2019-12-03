Москва, , 15:32 — REGNUM В дискуссии о суррогатном материнстве требуется решать не моральную сторону, а ситуацию со здоровьем потенциальных родителей. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она сослалась на исследования учёных, которые заявляют, что врожденное бесплодие выявляется лишь 0,4% людей, а ещё 15% — это приобретённые в течение жизни проблемы со здоровьем.

«Не лучше ли начинать здесь и учиться с самого начала говорить о здоровье, готовя пап и мам к рождению детей, чтобы потом не вести дискуссию на эти темы?», — сказала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что вопрос о суррогатном материнстве является дискуссионным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что РПЦ должна принять участие в дискуссии о морально-светской стороне суррогатного материнства и изменить свою позицию по этой норме.