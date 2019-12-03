Пятигорск, Ставропольский край, , 15:37 — REGNUM Прирост населения Северного Кавказа к 2035 году составит минимум 6%. Об этом 3 декабря на полях проходящего на Ставрополье бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ» заявил директор департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин.

«К 2035 году по самым скромным прогнозам население региона при существенном миграционном оттоке, это нормальная ситуация, увеличится как минимум на 6%», — цитирует Елина ТАСС.

Отметим, что на 1 января 2019 года, по данным Росстата, население Северо-Кавказского федерального округа составляет 9,86 млн человек. Это примерно 6,7% от общего числа людей, проживающих в России.