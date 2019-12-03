Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Для параолимпийцев будут выделяться квоты на обучение в Российском международном олимпийском университете. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Российском международном олимпийском университете для параолимпийцев, который находится в Сочи.

Чемпион параолимпийских игр по футболу среди лиц с церебральным параличом Иван Потехин в ходе встречи попросил Путина подумать над выделением квот в университете на обучение для параолимпийцев.

«Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное. За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить как-то выделять гранты, хотя гранты выделяются, именно квоты для паралимпийцев», — заявил Потехин.

«Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — ответил Путин.

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвященных военной тематике. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» состоится второе совещание по вопросам развития ВМФ.