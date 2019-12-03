Чебоксары, , 15:28 — REGNUM В Чебоксарах прошли очередные учения силовиков, на этот раз — для бойцов УФСИН. По легенде, они должны были подавить массовые беспорядки в колонии, сообщается на сайте ведомства.

Учения в Чебоксарах 21.fsin.su

По замыслу учений, осуждённые исправительной колонии были недовольны условиями содержания и спровоцировали массовые беспорядки, захватив в заложники дежурного и требуя встречи с журналистами, представителем прокуратуры. Решить конфликт собственными силами сотрудники колонии не смогли, поэтому был собран личный состав УФСИН, сформирован сводный отряд и организована работа оперативного штаба.

В ведомстве отмечают, что в учениях была использована специальная техника (автомобили для перевозки осуждённых, бронетранспорт), и обстановка «была максимально приближена к реальной: гремели взрывы, шла стрельба из автоматов, лаяли собаки». По мнению правоохранителей, это позволяет более объективно оценить готовность личного состава и вооружения в случае чрезвычайных происшествий.

Бойцы УФСИН 21.fsin.su

Руководители УФСИН и других взаимодействующих силовых структур «дали высокую оценку организации и проведению учений», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Чувашии на базе территориального управления Росгвардии прошло плановое мобилизационное учение, цель которых — «проверка готовности и совершенствование практических навыков работы командиров и штабов при приведении в высшие степени боевой готовности». В августе 2019 года в Чувашии прошли антитеррористические учения. В них приняли участие около 800 человек и более 100 единиц техники.

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