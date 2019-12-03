с. Карагали, , 15:28 — REGNUM В селе Карагали Приволжского района Астраханской области до конца 2020 года должны построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Как сообщила пресс-служба областной администрации, строительство под личный контроль возьмёт губернатор Игорь Бабушкин.

Во время личного приёма граждан полпреда президента РФ в ЮФО к Владимиру Устинову обратились жители села с населением более трёх тысяч человек, где почти тысяча жителей — дети.

По словам губернатора, строительство ФОКа открытого типа запланировано на 2020 год в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Там будет футбольная площадка с искусственным покрытием, шесть беговых дорожек, универсальная спортивная площадка и трибуна на 100 зрителей.