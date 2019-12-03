Сеул, , 15:34 — REGNUM 5 декабря в Сеуле состоится 6-я трехсторонняя встреча представителей ведомств по борьбе с чрезвычайными ситуациями Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

По их словам, Южную Корею на данном мероприятии представит начальник Координационного центра по вопросу стихийных бедствий Ким Ге Чжо, Японию — представитель Администрации кабинетов министров Японии Тайра Масааки.

В рамках встречи стороны обсудят ряд вопросов, включая обмен информацией о стихийных бедствиях и обмен специалистами.

Известно, что встречи представителей трех стран проводятся раз в два года с октября 2009 года.