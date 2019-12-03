Брянск, , 15:27 — REGNUM 26 комбинированных дорожных машин и восемь тракторов направили на уборку первого снегопада в Брянске, сообщили 3 декабря в пресс-службе мэрии. Коммунальщики выехали на дороги I и II категории, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

Малогабаритная техника и тракторы очищали тротуары, крупные дорожные машины убирают снег с основных дорог. В общей сложности дорожники израсходовали уже около 600 кубометров песко-соляной смеси. Городские власти в 2019 году дополнительно закупили 12 единиц спецтехники, на эти цели потратили 70 млн рублей. На новых снегоуборочных машинах увеличен объём кузова: на одной загрузке машина способна обработать до 20 км дорог.

В общей сложности чистить городские улицы в этом сезоне будут более 139 единиц техники и около 200 человек задействуют на ручной расчистке территорий.

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