Ярославль, , 15:24 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к мэру города Владимиру Волкову с просьбой не переносить дату празднования Дня города в 2020 году. Копия письма имеется в редакции ИА REGNUM.

День города в Ярославле City-yaroslavl.ru

Обычно день города празднуется в последнюю субботу мая. В 2020 году мэрия планирует провести праздник во вторую субботу сентября. Между тем официальное решение об этом пока не принято. Мэр пообещал, что оно будет согласовано с горожанами. Михаил Крупин полагает, что переносить дату нельзя, так как она имеет патриотическое значение.

«Празднование Дня города в последнюю субботу мая обусловлено историко-культурными традициями Ярославского края. В соответствии с Законом Ярославской области от 26 декабря 2014 года № 88-з «О праздниках и памятных датах Ярославской области», принятым Ярославской областной Думой, данный праздник установлен как «День возрождения Российской государственности» и связан с исторической датой — 24 мая 1612 года, которая символизирует вклад ярославцев в сохранение независимости русского государства и победу народного ополчения Минина и Пожарского. 24 мая 1612 года в Ярославле была обретена чудотворная икона Спаса Нерукотворного, воодушевившая ополченцев на борьбу с иноземными захватчиками. В 1912 году дата 24 мая была закреплена для нашего города как праздничная указом императора Николая II, провозгласившего этот день «неприсутственным» (выходным) для Ярославля», — говорится в обращении уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина.

По мнению Михаила Крупина, перенос праздника на иную дату противоречит концепции сохранения исторического и духовного наследия Ярославского края.

«Следует учитывать и то, что первая декада сентября наполнена как для всех россиян, так и для ярославцев, траурными датами. 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов, связанный с трагическими событиями в Беслане, 7 сентября — День памяти хоккейной команды «Локомотив». Соседство этих скорбных дат с датой Дня города представляется не вполне этичным. Убедительно прошу вернуться к рассмотрению этого вопроса и надеюсь, что традиционная дата любимого горожанами Дня города будет сохранена», — пишет Михаил Крупин.

Реакция мэра Ярославля пока неизвестна. Ранее в мэрии не объясняли, зачем именно нужен перенос праздника. Между тем эксперты отмечали, что 12 сентября непосредственно предшествует единому дню голосования. Правда, официально никаких выборов 13 сентября в Ярославле проходить не будет.

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