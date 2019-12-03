Москва, , 15:16 — REGNUM Семьи погибших в результате катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево считают несправедливым, что в этом обвинили командира экипажа воздушного судна Дениса Евдокимова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших.

«Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо», — сказал юрист.

По его словам, экспертизу, которую заявляла сторона защиты, никто проводить не стал, «наши ходатайства проигнорировали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 декабря, следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета.

Командиру воздушного судна инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

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