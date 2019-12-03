Москва, , 15:10 — REGNUM Ректор Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Виктор Гришин представил свое мнение о решении Комиссии Ученого Совета НИУ ВШЭ по академической этике по ситуации, связанной с недавними резкими высказываниями профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова о том, что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств, а также о русском языке как «убогом и клоачном…, на котором сейчас говорит и пишет эта страна»

ИА REGNUM. «Любая свобода состоит в возможности делать то, что не наносит вреда другому. Даже когда человек не является членом того или иного сообщества (партии, ассоциации, общины, университета, корпорации), он ограничен нормами закона той страны, в которой он живет. Хотим мы этого или нет, но свобода переходить проезжую часть в любом доступном месте ограничена правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. Что говорить о ситуации, когда человек присоединился к сообществу. Университет при всей своей свободе является сообществом, у которого не может не быть своих внутренних правил, обычаев традиций, корпоративной этики и собственных интересов», — пишет Виктор Гришин в своей статье «Об этике и академической свободе», ранее опубликованной на

«Комиссия Ученого Совета НИУ ВШЭ по академической этике высказала суждение, согласно которому публичное поведение профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова нанесло ущерб репутации университета, членом которого он является. Если профессор Г. Гусейнов обладает правом высказывать резко эмоциональные, обижающие значительную часть российского общества суждения, то Комиссия по этике также не должна быть лишена права высказать своё отношение к такому поведению. Благодаря цифровой революции в медиа и упрощению доступа к авторству некоторые аккаунты в социальных сетях по размерам своей аудитории значительно опережают традиционные СМИ, вследствие чего любое высказывание человека, имеющего несколько тысяч подписчиков, является публичным, а блог уже не может являться приватным пространством. Правила поведения есть и на площадке социальных сетей. У Фейсбука такие правила четко прописаны, и именно на основании этих правил посты, являющиеся оскорбительными, могут быть заблокированы администрацией социальной сети. В отдельных случаях за агрессивное публичное поведение блокируют пользователей. В ситуации с постом Г. Гусейнова администрация Фейсбука признала пост несоответствующим правилам сообщества. Является ли этом ограничением свободы слова? Безусловно, нет», — подчеркивает Виктор Гришин.

Отметим, ранее ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, отвечая на вопрос корреспондента т/к «Россия 24» в программе «Гость студии» 27 ноября 2019 года, отметил, что читал решение Ученого совета, и считает его «достаточно взвешенным».

«Я считаю, что Ученый совет тоже имеет некую свободу действий. Он даже вне всяких регламентов принять положение, которое он считает необходимым для развития университета. И в этом смысле нельзя ограничивать свободу Ученого совета. Точно так же нельзя ограничивать в дискуссии тех людей, которые вступились на стороне профессора. Но это дискуссии. Если резкие выражения употреблены, надо доказывать чем-то. И может быть это приведет к позитиву. Если русский язык развивается в направлении, которое научное сообщество считает недопустимым, это надо подчеркивать. В качестве примера могу сказать, сколько раз говорили о том, что заимствование английского языка, плохо сказывается на русском языке. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что русский язык — все-таки живое явление, язык развивается. Если мы сравним язык допушкинский, пушкинский и послепушкинский — это совершенно разные вещи. И если это язык молодежи, а много слов просто заимствованы, то мы просто не найдем общий язык с молодежью. Это касается и образования в целом. Мы должны не свои истины проповедовать, которые были тогда, когда мы учились, а надо говорить с молодежью на понятном им языке — скорее до них дойдет. Это как раз педагогическое мастерство», — рассказал Михаил Стриханов.