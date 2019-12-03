Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии глава одного из поселений досрочно сложил полномочия после аварии с участием служебного автомобиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, транспортное средство использовалось в нерабочее время, а водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Речь идёт об аварии, которая произошла 16 октября 2019 года на дороге Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма, где произошло столкновение легкового автомобиля и двигавшейся на встречной полосе фуры. По данным прокуратуры, за рулём легковушки находился глава Яншихово-Челлинского сельского поселения, при этом машина являлась служебной и использовалась в нерабочее время.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехав на полосу дороги для встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем марки КАМАЗ», — говорят в надзорном ведомстве.

По факту использования автомобиля в личных целях возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»), назначен штраф. Кроме того, главой поселения за свой счет был отремонтирован повреждённый в результате аварии автомобиль.

Прокуратурой района в адрес собрания депутатов поселения внесено представление о рассмотрении вопроса в части соответствия главы занимаемой должности, поскольку ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

«К моменту рассмотрения представления глава Яншихово-Челлинского сельского поселения сложил свои полномочия», — говорят в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 июня 2019 года, в федеральный реестр лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия, попали 13 жителей Чувашии, из них пятеро включены в реестр в 2019 году, остальные — в 2018 году. Это пять бывших республиканских и сельских чиновников, пять депутатов, двое полицейских и один сотрудник системы исполнения наказаний.

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