Астрахань, , 15:05 — REGNUM В Астрахани Детская городская поликлиника №1 получила новые аппараты для низкочастотной магнитотерапии, коротковолнового ультрафиолетового облучения, гальванизации и электрофореза. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, оборудование было закуплено на деньги бюджета области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Полимаг — 02» предназначен для лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, нервной, опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях. Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения представляет собой передвижной ртутно-кварцевый облучатель и предназначен для проведения общих и местных интегральных УФ-облучений.

Аппарат для гальванизации и электрофореза «Радиус — 01 Интер СМ» — это многофункциональный прибор, который применяется для лечения заболеваний нервной системы, неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, порезов и параличей, заболеваний суставов, желудка и двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей, кишечника, лёгких, почек, сосудов, а также заболеваний, требующих электростимуляции внутренних органов.