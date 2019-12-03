Москва, , 15:07 — REGNUM В Москве несколько сотен улиц привели в «великолепное» состояние. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент уже 420 улиц в городе приведены к великолепному виду, который позволяет решать вопросы городского комфорта», — заявил чиновник.

По мнению вице-мэра столицы, Москва достигла очень серьезных показателей в плане комфорта городской среды. Об этом говорит сразу несколько обстоятельств. В качестве таковых Бирюков назвал десятикратное увеличение посещаемости фестивалей, рост количества туристов, а также увеличение выручки кафе на благоустроенных улицах примерно на 30%.

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