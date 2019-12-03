Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM В Петербурге живым и здоровым найден 10-летний мальчик, исчезнувший 2 декабря после занятий в школе в Приморском районе. Не вернувшегося домой школьника обнаружила женщина, увидевшая его изображение в информационном сообщении о розыске в интернете.

Сегодня, 3 декабря, рядом с торговым центром ребенка заметила случайная прохожая, которая узнала его по фотографии. Женщина тут же сообщила в полицию.

«Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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