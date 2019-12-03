Москва, , 15:04 — REGNUM Если перевести снюс в разряд наркотических средств, тогда надо запретить все табачные изделия, считает психиатр, нарколог Сергей Нурисламов. Об этом он заявил 3 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это (снюс — прим. ИА REGNUM) к наркотикам пока не относится, потому что в России наркотики являются чисто юридическим названием, — сказал Нурисламов. — Там (в снюсе — прим. ИА REGNUM) содержится никотин, который есть и в папиросах, сигаретах и в любых табачных изделиях. Если мы его переводим в ранг наркотических средств, тогда надо запретить все табачные изделия».

В свою очередь, юрист Иван Соловьёв сказал, что снюс — это вещество, которое в первую очередь наносит вред подросткам, и поэтому его надо запретить в РФ на законодательном уровне. С ним согласилась депутат Госдумы РФ Вера Ганзя (КПРФ), которая, однако, признала, что законы в РФ слабо и плохо работают, и что всегда найдётся тот, кто отыщет в них лазейку и воспользуется ей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, согласно которому запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные.

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