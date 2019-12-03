Магас, , 15:11 — REGNUM Генерального директора строительной компании в Ингушетии уличили в хищении при возведении государственного объекта. Против него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

По данным следствия, с 2011 по 2015 годы компания, которой руководит подозреваемый, занималась строительством комплекса зданий и сооружений для отдела полиции по Джейрахскому району Ингушетии.

Выяснилось, что гендиректор предоставил заказчику в лице МВД России по Ингушетии акты приемки строительно-монтажных работ, которые содержали ложные данные. Объемы выполненных работ были завышены на 14 млн рублей.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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