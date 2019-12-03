Москва, , 15:24 — REGNUM Движение «Архнадзор» сообщает, что его эксперты обнаружили вброс голосов в итоговый протокол публичных слушаний, посвященных проекту застройки территории Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода. Информация опубликована на официальной странице сообщества в соцсети Facebook.

Градозащитники проанализировали опубликованный на сайте управы района Дорогомилово протокол публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и застройки (ПЗЗ) территории Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода, и обнаружили, что за застройку памятника архитектуры голосовали жители студенческих общежитий и сотрудники застройщика компании Capital Group.

«На страницах 86−91 протокола голосуют «за» люди, «живущие» или «давно живущие» по адресам: Студенческая улица, 33, стр. 3, 4, 5. По этим адресам расположены студенческие общежития Российского технологического университета (МИРЭА) и Горного института (МГГУ), входящего в состав Института стали и сплавов (МИСиС). Однако регистрация в общежитиях всегда временная, тогда как федеральный Градостроительный кодекс предусматривает участие в слушаниях только жителей, постоянно проживающих на территории слушаний, — указывают градозащитники. — На страницах 92−93 протокола массово голосуют «за» сотрудники компании-застройщика (Капитал Груп), компании-проектировщика (Апекс) и ряда других компаний, арендующих помещения по адресу Кутузовский пр-т, 12, стр. 2. Именно в этом строении находится демонстрационный зал, в котором застройщик рекламирует свой проект. Однако федеральный Градостроительный кодекс не предусматривает участия граждан, работающих на территории, в публичных слушаниях. Таким образом, 2017 голосов не могут учитываться и должны иметь соответствующую пометку в последней графе протокола».

Специалисты «Архнадзора» также обратили внимание, что в преддверии слушаний в Дорогомилово были замечены лица, которые по сведениям местных активистов, собирали подписи другие лица и только под последней фразой, крупно выделенной в тексте протокола «Мы, нижеподписавшиеся, за сохранение исторических зданий трехгорного пивоваренного завода (завода имени Бадаева)».

«То есть голоса нескольких тысяч человек в защиту завода, вероятно, были использованы против их позиции», — указывают градозащитники.

Ранее в «Архнадзоре» отмечали, что застройка территории памятника архитектуры стала возможной благодаря тому, что была сокращена охранная зона территории пивоваренного завода.

Подробности читайте здесь: «Архнадзор» заявил о сокращении охранной зоны Бадаевского завода в Москве