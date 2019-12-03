Брянск, , 15:01 — REGNUM Запрета эксплуатации сауны и бассейна в многоквартирном жилом доме в Советском районе добивается прокуратура Брянска, сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства. Решение приняли на основе выявленных нарушений противопожарной безопасности, которые обнаружили после проверки по факту смерти в банном комплексе малолетнего ребёнка.

В октябре 2019 года, во время семейного посещения данного комплекса, погиб малолетний ребёнок. В надзорном ведомстве заявили, что в соответствии с требованиями противопожарной безопасности в цокольном и на первом этажах жилых многоквартирных домов не допускается размещение бань и саун. Кроме того, в комплексе была неисправна пожарная сигнализация, а пути эвакуации заставлены мебелью и другими предметами.

Прокуратура с исковым заявлением обратилась в суд: оборудование сауны и бассейна необходимо демонтировать, а нежилое помещение нельзя эксплуатировать до устранения нарушений пожарной безопасности.

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