Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить частоту авиарейсов из Минска в Алма-Ату с 5 до 7 раз в неделю, сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Соответствующая договоренность между авиационными властями Белоруссии и Казахстана была достигнута 2 декабря. Кроме того, в летний период «Белавиа» планирует запустить авиарейсы в Актау с частотой три раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября авиационные власти Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов с представителями Бермудских Островов.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиационные власти Казахстана и Бермудских островов подписали соглашение