Москва, , 14:56 — REGNUM Количество проектных организаций, которые задействованы в градостроительстве и благоустройстве Москвы, возросло в десятки раз. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сделано мало, а предстоит сделать ещё больше. Запросы москвичей растут. Они видят хорошее и на основании этого строят свои прогнозы на будущее нашего города», — заявил Бирюков.

Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что Москва находится на переднем рубеже благоустройства среди всех городов России. Также Бирюков отметил, что количество проектных организаций, которые работают в сфере градостроительного комплекса столицы возросло в 30 раз.

«Когда-то был один проектный институт, который работал над развитием города, сейчас мы имеем около трёх десятков бюро и проектных институтов», — отметил чиновник.

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