Москва, , 15:13 — REGNUM Пакет законопроектов о комплексных экзаменах для мигрантов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Нормы направлены на совершенствование правового регулирования подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации в зависимости от цели иностранного гражданина: трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

Выдача сертификатов осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечень, утвержденный профильным министерством.

Срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Предполагается, что срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года — для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента; бессрочно — для получения вида на жительство.

Читайте также: Законопроект о штрафах за нарушения на экзаменах для мигрантов внесен в ГД

Еще одним законопроектом устанавливается ответственность образовательных учреждений и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный экзамен). Максимальный штраф составит на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Экзамены и срочные сертификаты: меняются правила для мигрантов в России