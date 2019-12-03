Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Новосибирская область вошла в число городов, где сегодня, 3 декабря, проходит тотальный тест «Доступная среда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во всероссийской общественной акции могут принять участие все желающие. Тест состоит из 50 вопросов об организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и навыках общения с ними. Пройти его можно очно и дистанционно — на портале академия-дс.рф.

Цель — повысить уровень осведомленности людей о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с ними.

В Новосибирске очное тестирование прошло в НГТУ НЭТИ, на площадке «Точки кипения».

Очный формат тестирования также организован в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нальчике, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Как отметили ИА REGNUM в НГТУ НЭТИ, разбор тотального теста проведёт президент благотворительного Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов.

Участники получат от Академии доступной среды сертификаты о прохождении теста.

Организатор — Центр обучения профессионалов здравоохранения.

Проект получил президентский грант — 3 млн рублей.