Эр-Рияд, , 14:36 — REGNUM Ознакомление со структурой и полномочиями национальных органов юстиции России и Саудовской Аравии станет важным шагом на пути укрепления российско-саудовских отношений и реализации Меморандума о сотрудничестве, который предусматривает обмен информацией о национальных правовых системах и законодательстве. Об этом 3 декабря заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на встрече с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом Ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.

Чайка предложил саудовским прокурорам подробнее рассказать о полномочиях и особенностях регламентации работы органов прокуратуры Саудовской Аравии и России. Эта информация является особенно значимой в связи с разработкой новой редакции закона о прокуратуре России и необходимостью учёта мирового положительного опыта в этой сфере, указал генпрокурор.

Со своей стороны, Чайка выразил готовность поделиться опытом организации деятельности находящегося в Санкт-Петербурге первого регионального представительства Международной ассоциации прокуроров.

По его словам, отношения между Россией и Саудовской Аравией направлены на укрепление мира и безопасности, и прокуратуры в этом процессе играют одну из ключевых ролей, способствуя обеспечению правопорядка и законности.

В ходе рабочей поездки Юрий Чайка также встретился с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом Бен Мухаммедом Аль-Самаани, в беседе с которым отметил укрепление российско-саудовских отношений, имеющих общую направленность на укрепление мира и безопасности.

Российскую делегацию на встрече также представляли заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин, руководители и прокуроры профильных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В апреле 2019 года в Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве между прокуратурами России и Саудовской Аравии, который предусматривает обмен информацией о национальных правовых системах и законодательстве, а также опытом практической деятельности и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.