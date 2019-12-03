Москва, , 14:59 — REGNUM Москва поднялась в рейтинге международной программы PISA на грамотность 15-летних учеников. Об этом 3 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Исследование проходило в 2018 году. Москва приняла в нем участие и как отдельная территория, и как субъект России. Всего в тестировании приняли участие 7289 школьников 2002 года рождения из 151 школы. Школы, в которых проводилось исследование, выбирали случайным образом, ученики не готовились к тесту заранее.

«По сравнению с предыдущим исследованием 2016 года, московские школьники улучшили результат по всем направлениям. По уровню читательской грамотности москвичи увеличили свой балл с 519 до 534 и поднялись с 6 на 3 место в мире», — пишет Собянин.

Также московские школьники показали хорошие результаты в тесте на математическую грамотность. По этому показателю столица заняла 5 место в мире, увеличив свой балл с 531 до 534. В сфере естественнонаучной грамотности Москва получила 528 балла вместо 513 и поднялась 12 на 6 место в мире.

Сергей Собянин поздравил школьников и их учителей. Он также отметил, что по итогам исследования консалтинговой компании BAIN столица оказалась в списке городов, в которых большинство детей могут получить качественное образование.