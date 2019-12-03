Вашингтон, 3 декабря 2019, 14:26 — REGNUM

Главной задачей спецслужб на современном этапе является уже не получение информации о пользователях, а обработка и трактовка этой информации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя заявления американских депутатов.

Ранее в ФБР ответили на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Он сообщал спецслужбе об угрозе национальной безопасности со стороны российского мобильного приложения FaceApp. В ответе ведомства сказано, что ФБР рассматривает любое созданное в России мобильное приложение как потенциальную угрозу.

«Заявления и действия американского сенатора — это внутренние политические игры. Он нашел отличную тему «кругом враги« и получает свои рейтинговые дивиденды.
Все приложения так или иначе «стучат» спецслужбам, вопрос только в том, каким. Американских депутатов устраивает, когда «стучат» им, и не устраивает, если появляется другая возможность.
Но главный вопрос сейчас — уже не получение информации о пользователе: ее и так получается предостаточно. Главный вопрос — обработка и трактовка этой информации. Роботы пока что не могут делать это эффективно. А люди физически не могут успеть это делать«, — отметил Андрей Рябых.