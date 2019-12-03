Вашингтон, , 14:26 — REGNUM

Главной задачей спецслужб на современном этапе является уже не получение информации о пользователях, а обработка и трактовка этой информации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя заявления американских депутатов.

Ранее в ФБР ответили на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Он сообщал спецслужбе об угрозе национальной безопасности со стороны российского мобильного приложения FaceApp. В ответе ведомства сказано, что ФБР рассматривает любое созданное в России мобильное приложение как потенциальную угрозу.

« Заявления и действия американского сенатора — это внутренние политические игры. Он нашел отличную тему « кругом враги « и получает свои рейтинговые дивиденды.

Все приложения так или иначе «стучат» спецслужбам, вопрос только в том, каким. Американских депутатов устраивает, когда «стучат» им, и не устраивает, если появляется другая возможность.