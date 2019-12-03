Вашингтон, 3 декабря 2019, 14:26 — REGNUM
Главной задачей спецслужб на современном этапе является уже не получение информации о пользователях, а обработка и трактовка этой информации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя заявления американских депутатов.
Ранее в ФБР ответили на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Он сообщал спецслужбе об угрозе национальной безопасности со стороны российского мобильного приложения FaceApp. В ответе ведомства сказано, что ФБР рассматривает любое созданное в России мобильное приложение как потенциальную угрозу.