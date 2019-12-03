Томск, , 14:25 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года в Сибирском федеральном округе (СФО) наблюдался спад рождаемости. Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано в Томской области — 11,5.

По данным статистиков, в СФО за девять месяцев текущего года родились 134,8 тыс. младенцев. Это на 13,7 тыс. (на 9,2%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также антилидерами рейтинга стали Республика Алтай (11,3) и Омская область (11,1).

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область продолжает стремительно терять население.