3 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Виктор Гришин представил свое мнение о решении Комиссии Ученого Совета НИУ ВШЭ по академической этике по ситуации, связанной с недавними резкими высказываниями профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова о том, что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств, а также о русском языке как «убогом и клоачном..., на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Виктор Гришин, , 15:02 — REGNUM



Ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Виктор Гришин о решении Комиссии Ученого Совета НИУ ВШЭ по академической этике по ситуации, связанной с недавними резкими высказываниями профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова о том, что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств, а также о русском языке как «убогом и клоачном…, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Существование университета возможно только в условиях академической свободы. Исследователь в университете занят поиском истины, преподаватель занят распространением научного знания; ни администрация, ни какая-либо доминирующая идеология не должны им в этом препятствовать. Но что произойдёт, если современный университетский ученый на полном серьезе займётся поисками, например, философского камня? Это отрицательно скажется как на его репутации, так и на репутации того учреждения, в котором он подобные опыты проводит.

Любая свобода состоит в возможности делать то, что не наносит вреда другому. Даже когда человек не является членом того или иного сообщества (партии, ассоциации, общины, университета, корпорации), он ограничен нормами закона той страны, в которой он живет. Хотим мы этого или нет, но свобода переходить проезжую часть в любом доступном месте ограничена правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. Что говорить о ситуации, когда человек присоединился к сообществу. Университет при всей своей свободе является сообществом, у которого не может не быть своих внутренних правил, обычаев, традиций, корпоративной этики и собственных интересов.

Комиссия Ученого Совета НИУ ВШЭ по академической этике высказала суждение, согласно которому публичное поведение профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова нанесло ущерб репутации университета, членом которого он является.

Если профессор Г. Гусейнов обладает правом высказывать резко эмоциональные, обижающие значительную часть российского общества суждения, то Комиссия по этике также не должна быть лишена права высказать своё отношение к такому поведению.

Благодаря цифровой революции в медиа и упрощению доступа к авторству некоторые аккаунты в социальных сетях по размерам своей аудитории значительно опережают традиционные СМИ, вследствие чего любое высказывание человека, имеющего несколько тысяч подписчиков, является публичным, а блог уже не может являться приватным пространством.

Правила поведения есть и на площадке социальных сетей. У Фейсбука такие правила четко прописаны, и именно на основании этих правил посты, являющиеся оскорбительными, могут быть заблокированы администрацией социальной сети. В отдельных случаях за агрессивное публичное поведение блокируют пользователей. В ситуации с постом Г. Гусейнова администрация Фейсбука признала пост несоответствующим правилам сообщества. Является ли этом ограничением свободы слова? Безусловно, нет.

В этических хартиях или декларациях ценностей университетов обычно содержится тезис о том, что ученых, имеющих различные позиции по разным проблемам, объединяют общие ценности: стремление к истине, сотрудничество, честность и открытость, академическая свобода, профессионализм, требовательность к себе и ответственность. Таким образом, академическая свобода является и будет являться одной из ценностей любого университета, включая НИУ ВШЭ, и стоит она в одном ряду с требовательностью к себе, профессионализмом и ответственностью.

В случае профессора Г. Гусейнова речь идёт о нарушении этических принципов и в связи с этим правил трудового распорядка, что зафиксировано в решении Комиссии Ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике. Это решение никаким образом не нарушает ни свободу слова, ни свободу профессионального суждения в университете и за его пределами.

Все мы, ученые, исследователи, преподаватели, сидим на двух стульях — с одной стороны, мы — обычные люди с критическим складом ума и вольны иметь и открыто выражать свою точку зрения в публичном пространстве. С другой — представляем академическое сообщество. Стоит ли ученому использовать медийное пространство интернета для эпатажных заявлений, создавая поле для поляризации общества? Как далеко простираются границы личной свободы в открытом медийном поле для тех, кто говорит от имени научного сообщества, кто формирует современную академическую деятельность, является частью государственного, частного, исследовательского или неисследовательского образовательного процесса?

Анализируя высказывание профессора Г. Гусейнова и последующую общественную реакцию, Комиссия по этике РЭУ им. Г. В. Плеханова согласилась, что аналогичное высказывание со стороны работника РЭУ им. Г. В. Плеханова получило бы полностью аналогичную оценку как нарушающее этические принципы университета. Мнение Г. Гусейнова относительно наличия в Москве прессы на иностранных языках было выражено в форме, которая в стране, где русский язык является государственным, явно носит провокационный и оскорбительный характер. Это сильно контрастирует с тем, чему мы сами обучаем студентов: толерантности, эмпатии, взаимоуважению.

Профессор Г. Гусейнов говорит о важных вещах: он говорит, как ни странно, об уважении: о том, например, что в многонациональной стране необходимо уважать языки населяющих его народов, о том, что средствам массовой информации необходимо владеть литературным языком, а не искажать и портить его нелитературными средствами.

Если бы это мнение было высказано без резкой эмоциональной окраски и уничижительной формы, то не возникло бы дискуссии о свободе профессионального суждения, поскольку тогда в фокусе внимание была бы суть суждения, а не форма его представления.

Усложняющееся информационно-медийное пространство в цифровую эпоху порождает необходимость в выработке новых подходов к оценке стихийности и факультативности высказываний. Преподаватель для многих остаётся преподавателем не только в стенах университетской аудитории, где статус профессора и филолога обязывает его обладателя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать, как отзовется произнесенное им слово, как оно будет понято и воспринято.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…», — написал русский гений. Звание профессора ОБЯЗЫВАЕТ. Преподаватель высшей школы, педагог обязан предугадывать и нести ответственность за свои слова. Мне искренне жаль, что профессор-филолог этого не учел.

«Слово — дело великое, — писал Лев Толстой. — Великое, потому что словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти». Где та грань, перейдя которую, слово становится оружием массового поражения? Считаю, что интеллигентный человек будет стараться в любой аудитории воздерживаться от провокативного и оскорбительного слова.