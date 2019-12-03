Бишкек, , 14:13 — REGNUM Администрация Бишкека планирует построить дополнительное четырехэтажное здание общей площадью 5,572 тыс. кв. метров. Об этом 3 декабря заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов, сообщает издание 24.kg.

В муниципалитете отметили, что проект актуален для городских властей, так как работникам администрации не хватает помещений. Глава Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева сказал, что в здании будет два лифта и конференц-зал на 120 мест.

Отмечается, что действующее здание мэрии Бишкека относится к памятникам архитектуры, поэтому строительство будет возможно только после одобрения проекта в министерстве культуры. Новое здание будет выполнено в виде пристройки.

Отметим, в здании Фрунзенского горисполкома сегодня располагается мэрия Бишкека. Здание было построено в 1957 году и позднее было включено в список памятников архитектуры республиканского значения.

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