Москва, , 15:09 — REGNUM Бывший директор Дирекции государственного заказчика-застройщика Дагестана Шамиль Кадиев, заочно арестованный и объявленный в розыск по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, задержан на Украине. Экс-чиновник передан сотрудникам правоохранительных органов России, пишет 3 декабря «Это Кавказ».

По предварительным данным, задержанного сначала доставят в Дагестан для проведения следственных действий. После этого он будет этапирован в Москву, где его поместят в СИЗО.

Напомним, Шамиль Кадиев является фигурантом уголовного дела бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева. По версии следствия, в 2013 — 2015 годах Кадиев передал Кубасаеву взятки в виде швейцарских часов и элитного охотничьего ружья взамен на покровительство по службе.

В ноябре 2018 года Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Кадиева. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок должен исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ. Тогда же он был объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Лефортовский районный суд Москвы признал Кубасаева виновным в получении взятки и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей. В конце октября Мосгорсуд оставил приговор в силе, изменив его лишь в части дополнительного наказания.

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