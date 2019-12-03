Красноярск, , 14:07 — REGNUM В 2019 году в 36 посёлках Красноярского края впервые появилась сотовая связь, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в региональном министерстве цифрового развития.

Уточняется, что 18 посёлков обеспечили сотовой связью и скоростным мобильным интернетом. Благодаря этому ещё в 18 населённых пунктах появилась сотовая связь без доступа в интернет.

Работа велась в рамках региональной программы «Развитие информационного общества». На эти цели из краевого бюджета выделили субсидию в размере 85 млн рублей.

В 2020 году в 20 посёлках Красноярского края планируют построить антенно-мачтовые сооружения. Это позволит жителям пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Планируется, что в зоне покрытия окажутся ещё десять населённых пунктов. Они смогут пользоваться сотовой связью без доступа в интернет. На эти цели в краевом бюджете запланировали 91 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самые отдалённые сёла Хакасии подключат к интернету.