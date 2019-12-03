Липецк, , 14:02 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 3 декабря вручил «губернаторский миллион» офтальмологу Наталье Полянской. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Именной сертификат получила доктор медицинских наук с 24-летним трудовым стажем и опытом работы в отдаленных регионах Узбекистана в 2017 и 2018 годах по президентской программе оказания высокоспециализированной медицинской помощи. В Липецке она возглавила офтальмологическое отделение Областной больницы №2.

По инициативе Игоря Артамонова принят закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации региона по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.

«Губернаторский миллион — это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору», — подчеркнул, вручая сертификат, Игорь Артамонов.

Для реализации региональной программы «Губернаторский миллион» управление здравоохранения Липецкой области провело большую работу, включающая не только взаимодействие с медицинскими вузами, но и активную рекламную кампанию во всех городах Центрального федерального округа.

Уже 12 человек подали заявки на участие в программе, четыре человека трудоустроены в медицинские учреждения Липецкой области. Программа «Губернаторский миллион» направлена прежде всего на ликвидацию дефицита врачебных кадров. Она позволит не только получить единовременную выплату, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а также компенсацию по найму жилых помещений.

При этом в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей работать и жить в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует работать. Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сёлах, — два миллиона рублей по двум программам.

На уровне органов местного самоуправления Липецкой области врачам устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, установление льгот по местному налогообложению, первоочередное предоставление мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Всего в Липецкой области работают около четырёх тысяч врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Общая нехватка врачей в регионе составляет почти 300 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.