Оренбург, , 13:55 — REGNUM В Оренбурге по состоянию на 2018 год на 11 мостах имелись значительные и опасные дефекты. Для уточнения параметров дефектов и повреждений, определения физико-механических характеристик материалов строительных конструкций, а также определения несущей способности путепроводов и мостов нужна экспертиза. Стоимость затрат на обследование и проектирование усиления 11 наиболее опасных путепроводов оценивается в 40 млн рублей. Об этом говорится в отчете городского управления строительства и дорожного хозяйства.

Получается, что большинство муниципальных мостов несут угрозу безопасности населения, потому что, по официальным данным, за управлением строительства и дорожного хозяйства на праве оперативного управления закреплены 14 мостов и путепроводных развязок.

С мэрии указали на то, что назрела острая необходимость проведения оценки технического состояния мостов и развязок. Чиновники отметили, что в 2018 году обследовано пять путепроводов организацией из Нижнего Новгорода. Однако результаты своевременно не были приняты, поскольку в управлении заявили о некачественном обследовании и претензионной работе.

Значительные дефекты выявлены на таких объектах, как пешеходный мост через Урал, путепровод по проспекте братьев Коростелевых, путепроводная развязка улиц Донгузской и Беляевской (сооружение № 1); путепроводная развязка улиц Донгузской и Беляевской (сооружение № 2). С опасными дефектами названы путепровод по ул. Юркина, путепровод через автодорогу по проспекту Гагарина, мост через реку Сакмара по проспекту Братьев Коростелевых, путепровод через железнодорожные пути по ул. Терешковой; путепроводная развязка ул. Терешковой — ул. Шевченко; путепровод через железнодорожные пути по ул. Донгузской; путепроводная развязка на Илек по ул. Донгузской (основной путепровод).

Стоит отметить, ремонт моста на ул. Донгузской в створе Илекского шоссе проходил в 2016 — 2019 годы и сопровождался скандалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря произошло частичное обрушение путепровода на 19,9 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», который построен в 1984 году, находился на ремонте, но движение на мосту не прекращалось.

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