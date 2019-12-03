Москва, , 13:47 — REGNUM Затраты на новогодний стол на 7−8 взрослых (не считая детей) может достигать 35−40 тыс. рублей. И это не шоковая цифра. Никто из работающих россиян не будет обделять себя качественными продуктами питания, дальневосточной икрой и премиальным алкоголем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя результаты исследования подарков на Новый год.

«Российские граждане не так бедны и, тем более, скупы, как следует из релиза результатов исследования. По открытым данным авторитетных СМИ, сегодня серые зарплаты в РФ составляют 13 трлн. Скорее всего, российские граждане озвучили планируемые расходы исходя из официальных сумм доходов.

К тому же, наши заокеанские друзья не учли и другой факт — в России длинные новогодние праздники, застолье может продолжаться и несколько дней. Поэтому 17 тыс. рублей покроют только бюджет для торжества на несколько часов.

Nielson точно определил диапазон расходов на подарков друзьям. Действительно, подкупать что-то дешевле 3 тыс. рублей для жителей крупных городов в подарок лучшему другу совсем не комильфо.

Новогодние праздники в советской и нынешней буржуазной России всегда отмечаются с большим размахом, никто на этом празднике не экономит, а детишки получают порой подарки от Деда мороза дороже, чем на день рождения от родителей, бабушек и дедушек», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование компании Nielsen показало, что жители России планируют потратить на подарки самому себе вдвое больше, чем своим любимым.

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