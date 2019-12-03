Томск, , 13:29 — REGNUM Томская область ввела седьмую региональную ледовую переправу, сообщили ИА REGNUM 3 декабря региональной администрации.

Ледовая переправа под максимальные нагрузки в 2 т через реку Полой на автодороге Парабель ‑ Нарым ‑ Луговское стала второй в Парабельском районе Томской области. Её протяжённость составляет 300 метров.

Всего на данный момент, по словам начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева, в регионе действуют семь региональных ледовых переправ и четыре автозимника.

Всего Томская область в зимний период ежегодно организует 19 региональных ледовых переправ. Их общая протяжённость — почти 10,9 км. Что касается автозимников, их общая протяженность — 455 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае открыли самую северную ледовую переправу.

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