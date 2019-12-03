Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:25 — REGNUM 3 декабря 2019 года служба судебных приставов начала снос комплекса незаконных строений на берегу Плещеева озера у усадьбы «Ботик Петра Первого». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Постройки принадлежат частному лицу, владельцу земельного участка в границах особо охраняемой территории — Национального парка «Плещеево озеро». Однако данные строения были возведены без согласования с Национальным парком и Министерством природных ресурсов России.

Снос незаконной постройки в Переславле

Национальный парк «Плещеево озеро» обратился в суд с иском о признании построек незаконными, об обязании собственника снести их и привести участок в первоначальный вид. Речь идет о целом комплексе строений. Это дом жилой, деревянный, дом сгоревший щитовой, деревянный, башня из силикатных блоков, подстанция, часть отсыпной дороги из песка и отсева до границы земельного участка, летнее кафе из металлических конструкций с натянутым тентом и деревянной площадкой.

Снос незаконной постройки в Переславле

Также суд обязал собственника земельного участка произвести демонтаж входной группы из камня и бетонного раствора. Все это было возведено без соблюдения ограничений, накладываемых на земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий, а также в зоне отвода автомобильной дороги областного подчинения.

Снос незаконной постройки в Переславле

11 января 2018 года Арбитражный суд Ярославской области вынес решение удовлетворить иск Национального парка «Плещеево озеро». Собственнику были выданы исполнительные листы. Однако владелец, ссылаясь на отсутствие средств, не сносил постройки. И вот, спустя почти два года после вступления в силу решения Арбитражного суда Ярославской области Служба судебных приставов начала снос построек. Все расходы будут возложены на ответчика по иску Национального парка — индивидуального предпринимателя Козыреву Диану Сергеевну. На месте, где производятся работы по сносу, присутствуют представители службы судебных приставов, полиции, Национального парка «Плещеево озеро».

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