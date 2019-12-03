Сухум, , 13:29 — REGNUM Администрация президента России пригласила на новогоднюю елку абхазских школьников. Об этом 3 декабря сообщило на своей странице в соцсети Facebook министерство просвещения Республики Абхазия.

В ведомстве сообщают, что дети посетят новогоднее представление в государственном Кремлевском Дворце с 23 по 28 декабря. Всего Кремль посетят 17 детей из Абхазии. Это — дети из малообеспеченных семей, которые показали отличные результаты в учебе, спорте или других видах деятельности. Также они во время поездки посетят столичные экскурсии и цирк Никулина.

Как сообщил начальник пресс-службы министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия, такие поездки происходят уже на протяжении 16 лет.