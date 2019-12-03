Красноярск, , 13:14 — REGNUM За девять месяцев 2019 года миграционная убыль численности населения Красноярского края составила 3719 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

При этом наибольшая в Сибири миграционная убыль за указанный период сложилась в Омской области (8,5 тыс. человек). Красноярский край оказался на второй строчке. На третьей — Иркутская область (-1684).

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Самый высокий миграционный прирост в январе — сентябре наблюдался в Новосибирской области (7,1 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в целом за девять месяцев текущего года по Сибирскому федеральному округу, по предварительным данным статистиков, миграционная убыль численности населения составила 5,9 тыс. человек.

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