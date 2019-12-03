Сочи, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит вопросы гособоронзаказа для Военно-морского флота. Об этом 3 декабря заявил журналистам прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин отправится в свою резиденцию «Бочаров Ручей», где опять засядет с нашими военными, с нашим генералитетом, с представителями оборонно-промышленного комплекса. Продолжится серия совещаний», — заявил Песков.

Он уточнил, что главной темой заседания станет гособоронзаказ для Военно-морского флота. В том числе будут проработаны вопросы развития инфраструктуры для снабжения и поддержания в исправном состоянии вновь поступающих кораблей и судов.

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвященных военной тематике.