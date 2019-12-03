Краснодар, , 13:07 — REGNUM Основной темой Международного форума добровольцев, открывшегося во вторник, 2 декабря, в Сочи, стало партнёрство.

В течение двух дней деловой программы участники будут не только узнавать тенденции развития волонтёрства и нарабатывать профильные компетенции, но и выстраивать взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.

В первом блоке программы 3 декабря на творческой встрече с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе обсудили, как доброта и ценности волонтёрства сочетаются с творчеством. «Что такое добро? Я много лет переоцениваю это слово, как и «зло», «правда», «ответственность». Рано или поздно начинаешь задумываться, а есть ли единственно правильный ответ? Скорее всего, он для каждого свой, — сказал Цискаридзе. — Мы склонны называть добром хорошее воспитание и нормы поведения, но важна также участливость».

Участники узнали о мотивации артиста, любимых фильмах, отношению к методу «кнута и пряника» в работе, о том, как найти свой творческий и профессиональный путь, и даже попросили прочитать стихотворение на грузинском.

В рамках дискуссии «Помощь бездомным животным: инструкция по применению» добровольцы познакомились с алгоритмом действий при встрече с бездомным животным, нормативно-правовой базой и способами устранения барьеров в работе профильных некоммерческих организаций. Экспертами на лекции выступили руководитель межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс Защитников Животных» Юрий Корецких, директор ассоциации «Благополучие животных» Мария Лежнева, представитель Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Черникова и другие.

Директор благотворительного фонда «Я свободен» Ольга Ватомская отметила, что волонтёрская помощь не всегда заключается в прямом взаимодействии с бездомными животными: «Каждый доброволец, кто не имеет возможность помогать руками, работать с животными, брать их на передержку и прогулки, имеет возможность вкладывать свой интеллектуальный ресурс, который также будет полезен и важен».

Директор регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева добавила, что, помимо традиционной помощи, в работе с животными существует один очень важный фактор — работа в социальных сетях: «Фотографии, видеоролики — всё играет важную роль. Чем лучше будет фото, тем быстрее питомец сможет найти свой дом. Нам очень хочется, чтобы наша сфера волонтёрства была про тех, кто искренне помогает животным и делает мир добрее и лучше. Ведь такие люди никогда также не пройдут мимо человеческой беды».

Помимо этого, на форуме обсудили участие добровольцев в формировании красивых и удобных городов будущего на секции «Города неравнодушных». О своём опыте и социальных проектах рассказали заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, директор дизайн-завода FLACON Михаил Егошин, заместитель председателя правления Внешэкономбанка, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, руководитель направления обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ПАО «СИБУР Холдинг» Сергей Проценко и директор общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря.

Спикеры отметили, что помощь волонтёров и их видение развития территорий очень важно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В том числе слушателей пригласили к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в общей сложности за два года благодаря нему реализуется 160 инициативы в 63 регионах. В рамках дискуссии также авторы и руководители социальных проектов в сфере городских реноваций из Красноярского края, Липецкой, Тульской, Костромской и Томской областей, Республик Ингушетия и Крым представили свою деятельность и её результаты. Обмен практиками и тиражирование проектов — одна из задач форума.

В понедельник, 2 декабря, на площадке форума стартовая полезная программа: волонтёры из разных стран помогали в социальных учреждениях.

«День добрых дел» продолжился 3 декабря. Участники благоустроили территорию дендропарка «Южные культуры» Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова: убрали листву, пересадили растения и покрасили объекты дендропарка. В бальнеологическом курорте «Мацеста» активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» провели игровой квест «Добровольцем в сфере здравоохранения может стать каждый!» для маленьких пациентов, а также украсили холл учреждения к Новому году и подарили детям новогодние подарки. На Красной поляне отряд «Лиза Алерт» провёл мастер-класс по организации и проведению поиска пропавших в природной среде. Участники узнали о том, как в поисковых операциях помогают беспилотники, малая авиация, лошади и кинологической службы.

Напомним, что Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно — именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтёры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтёрских центров.