Новосибирск, 3 декабря 2019, 13:04 — REGNUM В Новосибирской области по итогам девяти месяцев 2019 года родилось 22 723 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это почти на 1,8 тысяч младенцев (или 7,8%) меньше, чем число родившихся за девять месяцев 2018 года.
Напомним, что за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рождаемость в Новосибирской области упала с 19 059 до 17 581человек.
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Как ранее сообщили ИА REGNUM, Новосибирская область по итогам девяти месяцев 2019 года оказалась в тройке регионов Сибирского федерального округа с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов.
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