Орел, , 13:00 — REGNUM Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 — 2024 годы», состоится в Орле 6 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Орловской области. Участие в голосовании могут принять все горожане старше 14 лет.

Жителям Орла предлагается сделать свой выбор из 19 вариантов, это: бульвар Космонавтов; общественная территория по ул. Рощинской; парк «Ботаника»; территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова; сквер по ул. Ливенской; парк Победы; территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей им. Н.А. Семашко; сквер Семьи; территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова; территория за БУЗ «Орловский противотуберкулёзный диспансер»; сквер напротив завода «Стекломаш»; озеленение ул. Приборостроительная; территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Л. Толстого; сквер Комсомольский (2-й этап); территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28; Детский парк; набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста; Городской парк культуры и отдыха (2-й этап); площадь Содружества (2-й этап). Проголосовать можно за два варианта из предложенных — объекты, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в первую очередь.

Добавим, что проголосовать можно на восьми площадках: ДЮСШ «Атлант», поликлиника №1, Орловский городской центр культуры, территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла, КДЦ «Металлург», территориальное управление по Северному району администрации города Орла, Орловский областной Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Для участия в голосовании при себе необходимо иметь паспорт.