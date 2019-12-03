Лондон, , 13:15 — REGNUM Южносуданская модель Адут Акеч была названа моделью года на премии Fashion Awards 2019, состоявшейся в понедельник, 2 декабря. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, 19-летняя модель был награждена во время церемонии, которая состоялась в Альберт-холле в Лондоне (Великобритания).

Акеч была номинирована на это звание вместе с американской моделью нигерийского происхождения Адесувой Айгеви, моделью из Великобритании Адвоа Абоа, американской моделью Кайей Гербер и канадской моделью Винни Харлоу.

Напомним, что Fashion Awards — это церемония, ежегодно проводимая в Великобритании с 1989 года, чтобы наградить как британских, так и иностранных граждан и предприятия, которые внесли наиболее выдающийся вклад в индустрию моды в течение года.

Вручение наград Fashion Awards модерируется 2500 ключевыми представителями индустрии моды, которые ежегодно назначают номинантов, а затем выбирают победителей.