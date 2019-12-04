Калуга, 4 декабря 2019, 12:14 — REGNUM В Калуге новогодние торжества впервые перенесут с Театральной площади на площадь Старый торг, практически под окна областной администрации. Там же будет установлена главная новогодняя ёлка области, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы.
Перед зданием областной администрации выступят творческие коллективы города и запустят красочный новогодний фейерверк. Кстати, из-за фейерверка и перенесли праздничные торжества с Театральной на более широкую Старую площадь.
На улицах Калуги уже появилась праздничная иллюминация, а в парках и скверах — новые арт-объекты. В городе 19 декабря откроются порядка 30 ёлочных базаров.
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